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Moria Casán habló de la salud de Mirtha Legrand: “Tiene unas ganas de vivir”

Por Redacción

En medio de la situación más que delicada que atraviesa Mirtha Legrand por su cuadro de neumopatía, Moria Casán contó detalles de último momento.

Así, la salud de Mirtha Legrand mantiene expectantes a sus allegados, pero también a sus fanáticos, que quieren seguir viéndola en La noche de Mirtha.

Se supo además que, por el momento, seguirá su nieta, Juana Viale, al frente del programa hasta que pueda regresar, aunque no sería este año.

Recordemos que, Mirtha ingresó el viernes pasado por la guardia del Mater Dei por un cuadro de neumopatía. A sus 99 años, la situación es delicada, pero, según indican los partes médicos, viene evolucionando.

Quien habló del tema fue Moria Casán.

En la tele, dijo: “Están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose”.

“Para que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar, tiene 99 años, está zafando de todo, tiene unas ganas de vivir esta mujer”, resaltó la conductora.

La One cerró el tema haciendo hincapié en la fortaleza de Legrand y ese espíritu para hacerle frente a todo, que ya es su marca registrada. “La actitud gánica de ella, por supuesto, le favorece”, soltó Moria.

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