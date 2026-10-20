Moria Casán se mostro triste y conmovida por la muerte de Antonio Grimau: "Un actor de raza"

Lamentablemente, este martes 20 de octubre, una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino: Antonio Grimau murió a los 82 años.

Así, la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del reconocido artista a través de un comunicado y, en medio de la conmoción, Moria Casán le dedicó unas sentidas palabras durante la emisión de La Mañana con Moria, por la pantalla de eltrece.

Sucedió que, la conductora se encontraba al aire cuando recibió la noticia y no pudo ocultar su tristeza.

Visiblemente movilizada y con lágrimas en los ojos, decidió compartir lo sucedido con los televidentes. "Recibimos una noticia que nos conmovió a todos y que se las tenemos que dar porque está confirmada", comenzó diciendo con pesar.

Acto seguido, Moria confirmó el fallecimiento del artista y destacó sus cualidades humanas. "Falleció a sus 82 años Antonio Grimau, un querido artista, una persona increíble", expresó, dejando en evidencia la emoción que le provocó la noticia.

Lejos de limitarse a comunicar su muerte, la One recordó el cariño que despertaba Grimau entre sus colegas y destacó el vínculo que había construido con quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

"Creo que todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, yo no he trabajado con él, pero sí ha trabajado mi hija, coincidimos en que era una persona encantadora, increíble. Una persona que seguramente se va a extrañar mucho", manifestó la conductora, haciendo referencia a la experiencia laboral que su hija, Sofía Gala, compartió con el actor.

Por último, Moria Casán cerró su emotivo homenaje con unas palabras que reflejaron el respeto y la admiración que sentía por Antonio Grimau, tanto por su trayectoria artística como por su calidad humana. "Actor de raza, hermoso compañero, hermosa persona. Lo despedimos con el corazón", concluyó, visiblemente afectada por la pérdida.