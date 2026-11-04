¿Moria reemplazará a Mirtha?: qué dijo La One sobre los rumores

Luego de que Mirtha Legrand pasara por un grave problema de salud por el que debió ser internada, la conducción de “La noche de Mirtha” cayó en manos de Juana Viale, quien desde hace años tomó las riendas de los clásicos almuerzos que inauguró su abuela. Sin embargo, ante la imposibilidad actual de que la diva pueda volver a su ciclo, un nombre comenzó a sonar con fuerza: el de nada más y nada menos que Moria Casán.

En medio de las especulaciones, “La One” decidió romper el silencio y se refirió a la posibilidad de ocupar el lugar de Mirtha Legrand en las noches de El Trece durante 2027.

La conductora, quien ya está al frente de su propio programa en el canal, aclaró que no se considera un reemplazo de la histórica diva, aunque reconoció que aceptaría la propuesta si no pudiera continuar al frente del ciclo.

“Siempre es muy grato que se piense en mí. No puedo reemplazar a todo el mundo o tener horarios, pero siempre es grato que se piense en mí para algo tan importante”, destacó Moria, consultada por las versiones que comenzaron a correr en las últimas horas.

“Nunca sería un reemplazo de nadie, mucho menos de Legrand. Pero, si no se pudiera hacer, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante. Sé de lo que se trata el show”, agregó la diva, sin descartar del todo asumir este rol clave en las noches de los sábados de El Trece.

Pese a que no descarta, Casán señaló que actualmente está conforme con su presente laboral: “Mi propio programa lo tengo con ‘La mañana con Moria’. No es un anhelo; estoy feliz con todo lo que tengo. Pero, bienvenidas todas las propuestas”, señaló.

La versión sobre su posible llegada a las noches de los sábados surgió luego de que Adrián Pallares mencionara en el programa “Intrusos” que El Trece tendría interés en convocarla para ocupar ese espacio durante 2027 año en que además Mirtha Legrand celebrará su centenario.