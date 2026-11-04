Moria, sin filtro: "Andy Kusnetzoff es un kuka resentido"

Moria Casán no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra Andy Kusnetzoff, a quien calificó de “kuka resentido” después de recordar un supuesto comentario despectivo del periodista sobre su serie. La conductora cuestionó su actitud, recordó los años en los que la convocaba a su programa y dejó en evidencia su sorpresa por lo que creyó haber escuchado. Sin embargo, el conductor decidió escribirle para aclarar la situación y demostrarle que el cariño y la admiración siguen intactos.

El conflicto salió a la luz durante una entrevista que Moria brindó a "SQP", el ciclo de Yanina Latorre. Allí, la diva contó que últimamente nota a Kusnetzoff “como agresivo en sus respuestas” y recordó una frase que la habría molestado especialmente. Según relató, en una oportunidad escuchó que le preguntaron por su serie y que él habría respondido: “¿Y qué nos puede dar de interesante Moria?”.

La reacción de Casán fue inmediata. La conductora consideró que ese supuesto comentario no tenía sentido teniendo en cuenta el vínculo que construyeron durante tantos años y las reiteradas invitaciones que recibió para participar de PH, podemos hablar. “¿Y por qué me invitaste dos millones de años, me pagaste la plata que me pagabas, decías ‘Moria, te necesito’?”, cuestionó, visiblemente molesta.

Además, recordó que cada una de sus visitas al ciclo de Telefe se convertía en un momento especial para el programa. “Cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”, lanzó. Finalmente, fiel a su estilo provocador, sentenció: “Me parece que tuvo una actitud ahí de kuka resentido”.

El mensaje de Andy Kusnetzoff para desmentir el supuesto destrato

Después de escuchar las declaraciones de Moria, Andy decidió comunicarse directamente con ella para conocer el origen de su enojo y aclarar que nunca tuvo una intención despectiva. La diva compartió el mensaje que recibió y leyó parte de las palabras que le dedicó el periodista.

“Recibí un reel tuyo. ¿De dónde sacaste eso? Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie. No tengo idea por qué dijiste eso, la verdad”, le escribió Kusnetzoff. Luego, explicó por qué le interesaba hacerle llegar su postura: “Te quiero como siempre y te escribo porque me interesa que lo sepas”.

Al escuchar el mensaje, Moria reconoció que quizás pudo haber interpretado mal la situación. “No sé si escuché mal. A lo mejor vos quisiste plantear un debate en la mesa y mandaste eso”, reflexionó, dejando abierta la posibilidad de que el comentario no hubiera tenido el sentido que ella le atribuyó inicialmente.

Pero Andy fue todavía más contundente al expresar sus sentimientos. “No es admiración. Te amo”, le aseguró. También apeló a la relación de larga data que mantienen y recordó el cariño que su padre sentía por la artista. “Me conocés hace 30 años. Mi papá ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria. No tengo idea qué te dijeron, pero creeme. Espero darte un abrazo pronto”, agregó.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar y, con su habitual desparpajo, le bajó el tono al enfrentamiento: “Dale, boludo. En cualquier momento nos abrazamos”.

Finalmente, Moria destacó la dulzura del mensaje y recordó que disfrutó de sus numerosas participaciones en el ciclo de Telefe. “He ido muchas veces, la pasé bomba”, comentó. Y concluyó sobre las palabras del periodista: “Muy dulce lo que me dijo”.