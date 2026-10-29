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Muerte de Hayden Panettiere: que se sabe y por qué cerraron la investigación, los detalles

Por Redacción

La justicia cerró la causa de investigación policial por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por protagonizar las series Heroes y Nashville, tras determinar que la actriz murió accidentalmente por “efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”.

Así, con base en el comunicado del Departamento de Policía de Greenville, el cuerpo de la estrella de "Triunfos robados" fue encontrado inconsciente en un Airbnb de Greenville el pasado 16 de agosto y pese a los intentos de reanimación, la actriz falleció.

Ahora, la investigación policial quedó cerrada, ya que la justicia concluyó las actuaciones a partir de la determinación del médico forense y los resultados de la investigación.

Los mismos revelaron que Hayden falleció tras consumir varias sustancias, entre ellas, una pastilla contaminada con fentanilo. 

“Sobre la base de la determinación del médico forense y de los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere fue declarada accidental”, indica el documento que difundió el Departamento de Policía de Greenville a los medios. 

El mismo documento indicó que no se encontraron traumatismos en el cuerpo de la actriz que pudieran contribuir a su fallecimiento. De esta forma, no se presentaron cargos.

Según trascendió, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también inició una investigación para ver el origen de las sustancias que ocasionaron la muerte de la actriz.

Vale destacar que, el cierre de la investigación no significa que la entidad haya dado por concluida su propia investigación.

Sin embargo, no se había informado oficialmente si el organismo federal también cerraría el caso.

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