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Murió al actor que protagonizaba a Billy Batson en la serie Shazam

Por Redacción

A los 75 años murió el actor Michael Gray, quien es recordado por haber reinterpretado a Billy Batson en la clásica serie de 1970 "Shazam!", según confirmó su representante.

Así, su agente recién ahora explicó que su deceso se produjo en circunstancias naturales el pasado 16 de octubre.

La serie alcanzó una gran popularidad en la televisión argentina, la cual fue emitida a través de Canal 11 (actual Telefe) a fines de los años 70, periodo en el que se transformó en una de las ofertas infantiles más populares.

En cada capítulo, Billy Batson ayudaba a personas en problemas y enfrentaba distintas situaciones de peligro.

La ficción combinaba aventuras y enseñanzas, con un protagonista que recorría distintos sitios mientras combatía injusticias; y si bien, duró un breve tiempo, con tres temporadas y 28 episodios, la producción se instaló como un personaje más de la cultura popular. 

Su imagen quedó asociada a una etapa de la televisión en la que las aventuras de superhéroes comenzaban a ganar un lugar entre el público infantil.

Tras su paso por paso por Shazam!, Gray se desempeñó en producciones, como The Little People, La novicia voladora (The Flying Nun) y Dinastía (Dynasty); al tiempo que integró “La tribu Brady (The Brady Bunch)”.

En 2023, el actor volvió a la senda de su primer éxito y apareció en ¡Shazam! La furia de los dioses (Shazam! Fury of the Gods).

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