Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

Por Redacción

Lamentablemente, el actor Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su domicilio. Habría sufrido un infarto.

Así, el mencionado humorista, quien saltó a la fama por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

Al cómico de 56 años lo encontró sin vida un familiar dentro de su departamento en las últimas horas y todo indicaría que habría sufrido un infarto. La noticia fue confirmada por un amigo del actor y la información se conoció este miércoles por la mañana por el periodista Pablo Layús desde su portal.

Por el momento se desconocen más detalles del fallecimiento del humorista.

Vale recordar que, Los Jaimitos formaron parte varios años de uno de los scketches de humor del programa de Marcelo Tinelli en los años 90 y 2000, donde los tres humoristas cantaban y adaptaban las letras con humor a diferentes temáticas de la actualidad. El protagonista del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta quedó en el recuerdo del público con su divertida interpretación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?