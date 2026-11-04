Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

Lamentablemente, el actor Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su domicilio. Habría sufrido un infarto.

Así, el mencionado humorista, quien saltó a la fama por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

Al cómico de 56 años lo encontró sin vida un familiar dentro de su departamento en las últimas horas y todo indicaría que habría sufrido un infarto. La noticia fue confirmada por un amigo del actor y la información se conoció este miércoles por la mañana por el periodista Pablo Layús desde su portal.

Por el momento se desconocen más detalles del fallecimiento del humorista.

Vale recordar que, Los Jaimitos formaron parte varios años de uno de los scketches de humor del programa de Marcelo Tinelli en los años 90 y 2000, donde los tres humoristas cantaban y adaptaban las letras con humor a diferentes temáticas de la actualidad. El protagonista del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta quedó en el recuerdo del público con su divertida interpretación.