Murió Dolly Parton, la reina de la música country

Dolly Parton, la cantante y compositora que acumuló más de 160 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su sobrino a través de un video publicado en Instagram.

"Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente. Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora", ha dicho en un anuncio cuya repercusión ha sido máxima en escasos segundos.

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