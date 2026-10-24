Murió el actor Marcelo Trepat, estuvo en Drácula, Montaña Rusa y Los Simuladores

El actor y cantante Marcelo Trepat murió y dejó una extensa trayectoria vinculada al teatro musical, la televisión y el cine argentino. Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, formó parte de reconocidas producciones teatrales y compartió escenario con destacadas figuras del espectáculo. Desde 2008 vivía en Villa Giardino, Córdoba.

Su vínculo con la actuación comenzó durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22 de Pergamino. Durante la adolescencia participó del grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias artísticas en el Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

Una trayectoria ligada al teatro musical

Uno de los hitos de su carrera llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. La obra se estrenó en el Luna Park y Trepat interpretó a Lord Arturo.

A lo largo de los años participó en numerosas producciones del género. Entre ellas se destacan Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, en 2002, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, en 2003, junto a Raúl Lavié.

También formó parte de Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss.

En las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, interpretó a Cliff Bradshaw bajo la dirección de Ariel del Mastro. Compartió escenario con Alejandra Radano y, posteriormente, con Karina K y Alejandro Paker.

Otro de sus trabajos destacados fue Visitando al señor Green, en la que acompañó a Pepe Soriano, con dirección de Santiago Doria. Además, en 2002 participó en Tres hermanas, dirigida por Marcelo Moncarz en el ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro. En esa puesta compartió elenco con Selva Alemán, Marita Ballesteros, Héctor Bidonde, Virginia Innocenti, Lydia Lamaison y Claudia Lapacó.

Sus trabajos para las infancias y con Les Luthiers

La carrera de Trepat también incluyó espectáculos dirigidos al público infantil. Entre sus primeros trabajos en ese ámbito estuvo Pulgarcito en busca de Bella Durmiente, en 1989. También participó en La familia Frankenstein y en Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, donde interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa.

En 2002 integró la puesta de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, en el Teatro Maipo, bajo la dirección del propio Pinti y de Ricky Pashkus.

Como cantante, aportó su voz a las canciones de Amor invisible, en 2003, y Amor invisible 2, en 2005, junto a Paola Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes.

Entre 2009 y 2012 también se desempeñó como reemplazante de integrantes de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales, especialmente los papeles de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich en los espectáculos Lutherapia y Chist!.

Su paso por la televisión y el cine

En televisión, Trepat trabajó junto a Georgina Barbarossa en ciclos como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

Su recorrido también incluyó participaciones en ficciones populares como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, donde apareció en el episodio Seguro de desempleo. Además, formó parte de la miniserie rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), protagonizada por Natalia Oreiro.

En cine participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. En 1998 también fue parte de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y numerosos artistas.

Su vida en Villa Giardino

Desde 2008, Trepat estaba radicado en Villa Giardino, en el Valle de Punilla, Córdoba. Había conocido la localidad a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Casa del Teatro.

Según la reseña difundida por la entidad, alentado por Georgina Barbarossa, había comprado un terreno en 1997. Finalmente, al concluir su trabajo en Cabaret, en 2008, decidió establecerse allí.

Su trayectoria dejó una huella en el teatro musical argentino, con participaciones en grandes producciones y junto a figuras de distintas generaciones del espectáculo.