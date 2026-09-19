Murió Eugenio Zanetti, el cineasta argentino ganador de un Oscar

El reconocido cineasta y artista cordobés Eugenio Zanetti murió este viernes a los 77 años en la ciudad de Buenos Aires, pocos días después de haber visitado Córdoba para presentar una retrospectiva de su obra en el Museo Tamburini. Según informaron personas de su entorno, el fallecimiento se produjo de manera repentina.

De acuerdo con sus allegados, Zanetti se sintió mal mientras participaba de una jornada de trabajo vinculada con la ópera Los cuentos de Hoffmann, en el Teatro Colón. Luego regresó a su domicilio, donde sufrió una descompensación y falleció.

“Se sintió mal y cuando llegó a su casa se descompensó y murió”, señalaron desde su entorno. También destacaron que el artista continuaba trabajando en distintos proyectos y que se encontraba involucrado activamente en nuevas producciones.

Eugenio Zanetti y el Oscar por Restoration

Nacido en Córdoba, Zanetti construyó una trayectoria internacional en distintas disciplinas artísticas. Fue pintor, ilustrador, escenógrafo, diseñador de producción, dramaturgo y director de cine, teatro y ópera.

Su reconocimiento internacional llegó especialmente de la mano de Hollywood. En 1996 ganó el Premio Oscar a la Mejor Dirección de Arte por Restoration, película dirigida por Michael Hoffman.

Años después volvió a ser reconocido por la Academia de Hollywood, esta vez con una nominación por su trabajo en What Dreams May Come, protagonizada por Robin Williams.

Su carrera también estuvo vinculada a importantes producciones teatrales y operísticas. En 2015 estuvo a cargo del diseño de escena y vestuario de Don Carlo, presentada en el Teatro Colón.

Parte de ese vestuario integra actualmente la retrospectiva de su obra que puede visitarse en Córdoba, una exposición que Zanetti había presentado personalmente pocos días antes de su muerte.