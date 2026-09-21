Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Murió el reconocido artista mendocino Carlos Alonso, tenia 97 años 

Por Redacción

Sin dudas, Mendoza despide a uno de sus grandes artistas. Carlos Alonso, reconocido pintor y dibujante mendocino, murió a los 97 años dejando una extensa trayectoria ligada al arte y a la cultura de la mencionada provincia.

Allí, la muerte del artista fue comunicada este lunes por la mañana a través de la cuenta oficial de Instagram de Cultura Mendoza, desde donde destacaron la importancia de Alonso para la identidad cultural local y expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

"Lamentamos el fallecimiento del maestro Carlos Alonso, pintor y dibujante de nuestra tierra, uno de los máximos referentes de la cultura", expresaron desde el organismo. En el mismo mensaje, agregaron: "Acompañamos a familiares y amigos en este momento. ¡Hasta siempre!".

Recordemos que, Alonso había nacido en Tunuyán el 4 de febrero de 1929.

Así, comenzó a formarse artísticamente desde muy joven. A los siete años se radicó junto a su familia en la Ciudad de Mendoza y, a los 14, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a reconocidos referentes de distintas disciplinas.

Desarrolló una obra marcada por el compromiso social y un fuerte carácter expresionista.

Además de la pintura, se destacó como dibujante, grabador e ilustrador, y llevó su mirada sobre grandes clásicos de la literatura a trabajos para Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro, La Divina Comedia, El juguete rabioso y otras obras. Sus trabajos fueron exhibidos tanto en Argentina como en distintos países de Europa y América.

Su producción artística también estuvo atravesada por algunas de las experiencias más dolorosas de su vida.

Luego del golpe de Estado de 1976 y la desaparición de su hija Paloma al año siguiente, Alonso se exilió en Italia y posteriormente se instaló en Madrid. Esa etapa dejó una huella profunda en su obra, en la que aparecieron las marcas de la violencia política, el desarraigo y la pérdida.

Finalmente, vale destacar que, su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, entre ellos dos Premios Konex de Platino como mejor dibujante de la década y una Mención Especial a la Trayectoria en Artes Visuales en 2012.

En su Tunuyán natal, el Centro de Congresos y Exposiciones lleva su nombre como homenaje a uno de los artistas mendocinos de mayor reconocimiento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?