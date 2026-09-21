Murió el reconocido artista mendocino Carlos Alonso, tenia 97 años 

Sin dudas, Mendoza despide a uno de sus grandes artistas. Carlos Alonso, reconocido pintor y dibujante mendocino, murió a los 97 años dejando una extensa trayectoria ligada al arte y a la cultura de la mencionada provincia.

Allí, la muerte del artista fue comunicada este lunes por la mañana a través de la cuenta oficial de Instagram de Cultura Mendoza, desde donde destacaron la importancia de Alonso para la identidad cultural local y expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

"Lamentamos el fallecimiento del maestro Carlos Alonso, pintor y dibujante de nuestra tierra, uno de los máximos referentes de la cultura", expresaron desde el organismo. En el mismo mensaje, agregaron: "Acompañamos a familiares y amigos en este momento. ¡Hasta siempre!".

Recordemos que, Alonso había nacido en Tunuyán el 4 de febrero de 1929.

Así, comenzó a formarse artísticamente desde muy joven. A los siete años se radicó junto a su familia en la Ciudad de Mendoza y, a los 14, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a reconocidos referentes de distintas disciplinas.

Desarrolló una obra marcada por el compromiso social y un fuerte carácter expresionista.

Además de la pintura, se destacó como dibujante, grabador e ilustrador, y llevó su mirada sobre grandes clásicos de la literatura a trabajos para Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro, La Divina Comedia, El juguete rabioso y otras obras. Sus trabajos fueron exhibidos tanto en Argentina como en distintos países de Europa y América.

Su producción artística también estuvo atravesada por algunas de las experiencias más dolorosas de su vida.

Luego del golpe de Estado de 1976 y la desaparición de su hija Paloma al año siguiente, Alonso se exilió en Italia y posteriormente se instaló en Madrid. Esa etapa dejó una huella profunda en su obra, en la que aparecieron las marcas de la violencia política, el desarraigo y la pérdida.

Finalmente, vale destacar que, su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, entre ellos dos Premios Konex de Platino como mejor dibujante de la década y una Mención Especial a la Trayectoria en Artes Visuales en 2012.

En su Tunuyán natal, el Centro de Congresos y Exposiciones lleva su nombre como homenaje a uno de los artistas mendocinos de mayor reconocimiento.