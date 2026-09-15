Murió Griselda Gambaro, una figura central del teatro argentino

Tenía 88 años. Fue una de las principales dramaturgas argentinas desde la década del 60 y dejó obras como “El desatino”, “La malasangre” y “Antígona furiosa”. También participó de Teatro Abierto y debió exiliarse durante la última dictadura.

Griselda Gambaro, una de las figuras fundamentales de la dramaturgia argentina, murió a los 88 años, dos meses después de la muerte de su esposo, el reconocido escultor Juan Carlos Distéfano.

Gambaro comenzó a destacarse en la escena cultural argentina durante la década de 1960. La publicación de “El desatino” concentró la atención sobre su obra y marcó el comienzo de una extensa trayectoria en la narrativa y, especialmente, en el teatro.

Nacida el 28 de julio de 1928 en Buenos Aires, Gambaro creció en una familia humilde y desde muy joven desarrolló su vínculo con la lectura. En su juventud trabajó como secretaria en la editorial Espasa Calpe y en el club Independiente, mientras dedicaba sus momentos libres a la escritura.

En 1963 publicó “Madrigal en ciudad”, un conjunto de tres novelas breves que recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes. Dos años después, “El desatino” obtuvo el Premio Emecé y Gambaro estrenó también “El matrimonio”, dirigida por Oscar Barney Finn.

Durante las décadas siguientes construyó una obra atravesada por conflictos sociales, políticos y familiares. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran “Viaje de invierno”, “Las paredes”, “Los siameses” y “El campo”, además de “La malasangre”, estrenada en 1981, y “Antígona furiosa”, de 1988.

El exilio y Teatro Abierto

Durante la última dictadura militar, Gambaro y Distéfano se exiliaron en Barcelona. La escritora figuraba en las listas negras del régimen y su novela “Ganarse la muerte” había sido prohibida por un decreto de la dictadura. La pareja regresó al país a comienzos de la década del 80.

Con el retorno de la democracia, Gambaro tuvo una participación destacada en Teatro Abierto, el movimiento teatral surgido durante la dictadura como espacio de resistencia cultural. Allí estrenó “Decir sí”.

En los años posteriores, varias de sus obras abordaron de manera directa o indirecta las marcas de la dictadura, entre ellas “Antígona furiosa”, “La casa sin sosiego” y “Atando cabos”.

Su producción también incluyó una permanente revisión de los clásicos. En 2013 estrenó “Querido Ibsen, soy Nora”, una obra en la que retomó el personaje de Nora de “Casa de muñecas” y lo enfrentó con el propio dramaturgo noruego.

Una trayectoria reconocida

A lo largo de su carrera, Gambaro recibió numerosas distinciones. En 2005 se convirtió en la primera mujer en pronunciar el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires y, al año siguiente, recibió el Gran Premio de Honor de Argentores.

En 2010 fue una de las figuras centrales de la participación argentina como país invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort, donde también pronunció el discurso inaugural.

Además, fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires y recibió, entre otras distinciones, premios Konex, un doctorado Honoris Causa del IUNA y el Premio Atahualpa del Cioppo en España.

En 2015 presentó “El don”, escrita especialmente para la actriz Cristina Banegas, y publicó “El teatro vulnerable”, un volumen que reunió ensayos, conferencias y artículos periodísticos escritos a lo largo de varias décadas.

Con una obra que atravesó buena parte de la historia cultural y política argentina de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, Gambaro dejó una producción que convirtió al teatro en uno de los principales espacios para explorar los conflictos del poder, la libertad y los vínculos humanos.