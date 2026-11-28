Javier Lozano, histórico periodista de TN y eltrece, murió este sábado a los 66 años. Tenía una extensa trayectoria en los medios del Grupo Clarín, donde se desempeñó como productor y cronista, y cubrió durante décadas los principales acontecimientos políticos y sociales del país. Atravesaba un cáncer de riñón que había deteriorado su salud en los últimos meses.

La noticia fue comunicada al aire de TN por sus compañeros Santiago Dorrego y Paula García, quienes lo despidieron con un homenaje que incluyó imágenes de archivo de sus distintas coberturas.

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987. Sus primeros pasos profesionales fueron como periodista acreditado en Tribunales y luego se desempeñó como productor de Telenoche. Más tarde pasó a la calle como cronista de TN y eltrece, desde donde siguió de cerca hechos relevantes de la actualidad argentina.

Javier Lozano y su último posteo. (Foto: instagram/javolozano)

También trabajó como acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, donde cubrió la actividad política y el paso de distintos gobiernos.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, se incorporó al equipo de TN.com.ar como editor. Se trató de un regreso al periodismo gráfico, ámbito en el que había comenzado su formación profesional. En aquel momento había contado que era un viejo anhelo y que tenía grandes expectativas frente a ese nuevo desafío.

Además de su trayectoria periodística, Lozano era reconocido por su calidad humana y el vínculo que había construido con sus compañeros de trabajo. Durante la despedida, Paula García destacó su compromiso profesional y recordó que era una persona muy querida dentro del canal.

César Rodríguez, quien compartió con él distintas etapas laborales en Telenoche, lo definió como un gran profesional, estricto con el manejo de la información y siempre dispuesto a trabajar. Fabiana Ramírez, por su parte, lo recordó como una de las mejores personas que conoció en una redacción y destacó su corrección y precisión como periodista.

En el plano personal, Lozano era hincha de Estudiantes de La Plata y amante de los animales. En sus redes sociales solía compartir imágenes de sus mascotas y encuentros con amigos y colegas.