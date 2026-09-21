Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Favio y figura clave en su filmografía

A los 89 años, murió el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio. El escriba mendocino fue socio creativo de Favio, aportando relatos y guiones que dieron vida a películas fundamentales del cine nacional como “Crónica de un niño solo”, “El dependiente” y “Gatica, el Mono”. Fue “una figura imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural argentino”, según la despedida de Argentores, que comunicó la noticia.

Jury fue coautor de películas emblemáticas de Favio, pero además desarrolló una carrera propia como director con títulos como “El fantástico mundo de la María Montiel” y “El piano mudo”. A lo largo de su trayectoria recibió premios Cóndor de Plata y fue reconocido por su aporte a las letras y al cine argentino.

Nacido en Luján de Cuyo en 1937, Zuhair Jury se convirtió en un referente cultural cuya obra trascendió generaciones. Junto a Favio construyeron una de las duplas creativas más revolucionarias de la cinematografía hispanoamericana.