Este jueves, se confirmó el fallecimiento de Juan Marcelo, integrante del dúo Juan y Juan junto a Juan Eduardo Carballo, a los 82 años. La noticia fue revelada por la Asociación Argentina de Actores, que destacó el vínculo del cantante con la música popular.

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular”, expresó la entidad, que también envió sus condolencias a familiares y amigos.

Juan Marcelo, cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús, había nacido en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. A comienzos de los años 70, junto a Juan Eduardo Carballo, formó el dúo Juan y Juan en la Costa Atlántica, donde ambos llegaron como jóvenes músicos y llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, creador de Modart en la Noche.

Entre sus primeros éxitos se destacó “¿Hola, qué tal?”, que incluso fue parte de una campaña publicitaria. Luego llegaron “Balada para un gordo” y el hit “Bailando en una pata”, que se convirtió en un himno de los veranos en Mar del Plata y del clima festivo de la época.

Asimismo, la relación de Juan Marcelo con la televisión fue clave. Su colaboración con el guionista Alberto Migré incluyó la composición de canciones para telenovelas como Rolando Rivas, taxista, protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Allí creó “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)”, que acompañó el romance central de la historia.

Después su éxito arrollador de los 60 y 70, cada uno siguió su camino, pero un hecho especial los volvió a reunir: la asunción del Papa Francisco. En 2014, editaron un simple con dos temas para celebrar el primer pontificado del argentino, “Francisco” y “Dame tu mano”, este último con la participación de Juanse, de los Ratones Paranoicos.