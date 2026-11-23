A pocos días del fallecimiento de su madre, Guido Kaczka regresó a su actividad laboral y abrió su corazón con un conmovedor descargo en el que relató cómo atravesó los últimos días acompañándola durante su enfermedad y reflexionó sobre el dolor de la pérdida.

Con la voz cargada de emoción, el conductor explicó los motivos de sus recientes ausencias y confirmó la triste noticia ante su audiencia: “Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos. Venía de manera intermitente al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad. Y falleció antes de ayer”.

Durante su relato, Kaczka recordó el difícil momento de la internación en el Hospital Italiano y la contradicción emocional que implica acompañar a un ser querido en el tramo final de una enfermedad. “Ayer estuve con la familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”, expresó.

En ese contexto, el conductor también destacó la labor del personal de salud y puso en palabras la sensación de vulnerabilidad que atravesó frente a una situación irreversible: “Te va la vida como flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos, de los enfermeros y de la gente de los hospitales. Tenés sentimientos de impotencia muy grandes”.

“Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta de que no, de que no es así”, argumentó.

Finalmente, Kaczka agradeció el acompañamiento y reivindicó las enseñanzas que le dejó su madre como motor para seguir adelante en su vida cotidiana y profesional. “Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”, sentenció.