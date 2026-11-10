La música popular argentina recibió este martes una noticia que sacudió al mundo de la cumbia: murió Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras. Tenía 76 años y fue una figura fundamental en la construcción de la identidad musical de la emblemática banda santafesina.

Según informaron medios de Santa Fe, el músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, en la capital provincial. Las circunstancias del fallecimiento son materia de investigación y, de acuerdo con las primeras versiones periodísticas, una de las hipótesis que se analiza es la de un suicidio.

Una vida dedicada a Los Palmeras

Camino se incorporó al entonces Sexteto Palmeras en 1972 y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los principales referentes del conjunto. Su acordeón y su impronta musical fueron determinantes para consolidar el sonido que llevó a la cumbia santafesina a conquistar escenarios de todo el país y del exterior.

Junto al histórico cantante Rubén "Cacho" Deicas, protagonizó algunas de las etapas más exitosas del grupo. Canciones como "El Bombón", "El Parrandero", "La Suavecita" y "Soy Sabalero" quedaron asociadas a la historia de una banda que trascendió generaciones.

Entre los momentos más recordados de su trayectoria aparecen la presentación junto a la Filarmónica de Santa Fe y la actuación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando interpretaron "Soy Sabalero" ante miles de espectadores.

Los últimos años y su salida de los escenarios

La historia reciente de la banda estuvo atravesada por fuertes cambios internos. En 2025 se produjo el alejamiento de Cacho Deicas, histórico vocalista del grupo, en medio de diferencias entre los integrantes y un conflicto por la continuidad del proyecto.

Camino también había reconocido públicamente el impacto emocional que le provocó la ruptura con su antiguo compañero.

En febrero de 2026, el acordeonista anunció su retiro de los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria. En un mensaje difundido por las redes oficiales de Los Palmeras, explicó que la decisión respondía a cuestiones de edad y salud, y manifestó su deseo de dedicar más tiempo a su familia.

Su lugar en las presentaciones fue ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras él continuaba vinculado al proyecto musical desde otro lugar.

La muerte de Camino marca el final de una trayectoria de más de medio siglo y deja una huella en la música popular argentina, donde su acordeón fue una de las marcas distintivas de Los Palmeras.