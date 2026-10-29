Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos de la televisión y el cine, murió a los 86 años. El intérprete británico, recordado por dar vida al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su entorno.

La noticia fue comunicada por su representante, Kelly Bush Novak, quien informó que el actor atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Stewart estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos durante sus últimos momentos.

Con una trayectoria de más de 60 años, Stewart logró una combinación poco habitual: el reconocimiento dentro del teatro clásico británico y la popularidad internacional a través de grandes producciones de ciencia ficción y superhéroes.

De Shakespeare a la nave Enterprise

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart comenzó su carrera artística en el teatro. Se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde trabajó durante 14 años y asumió distintos papeles en obras del dramaturgo inglés y de otros autores clásicos.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió durante siete temporadas, hasta 1994, y convirtió al personaje en una de las figuras centrales de la franquicia.

Picard era un comandante reflexivo, formado en la diplomacia y la exploración, que privilegiaba el diálogo y el razonamiento para resolver conflictos. La interpretación de Stewart, marcada por su voz grave y su formación teatral, contribuyó a definir la identidad de la serie.

El actor volvió a encarnar al personaje en varias películas de la saga y, décadas después, en la serie Star Trek: Picard, estrenada en 2020. Su trabajo en la franquicia se extendió así durante buena parte de su vida profesional.

El profesor Xavier y su llegada al universo de los superhéroes

En 2000, Stewart sumó otro personaje decisivo a su carrera: Charles Xavier, el líder de los X-Men y fundador de una escuela para jóvenes mutantes. El profesor Xavier, conocido por sus poderes telepáticos y su defensa de la convivencia entre humanos y mutantes, se convirtió en una de las figuras centrales de la adaptación cinematográfica de los cómics de Marvel.

Stewart participó en varias entregas de la saga, entre ellas X-Men, X2, X-Men: The Last Stand y Logan. También volvió a interpretar al personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura, estrenada en 2022.

Con esos papeles, el actor alcanzó a distintas generaciones de espectadores y consolidó una presencia que trascendió los escenarios teatrales y la televisión.

Una carrera más allá de la ciencia ficción

Aunque el público masivo lo identificó principalmente con Picard y Xavier, Stewart mantuvo una intensa actividad teatral. Interpretó a personajes de Shakespeare como Macbeth y participó en producciones de obras de Samuel Beckett y Harold Pinter.

Su interpretación de Macbeth, presentada en Londres y luego en Broadway en 2008, le valió una nominación al premio Tony. También trabajó en cine, televisión y doblaje, con participaciones en producciones animadas y series de comedia.

En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a su aporte a las artes dramáticas.

Fuera de los escenarios, Stewart apoyó distintas iniciativas vinculadas con los derechos humanos, la asistencia a refugiados y la lucha contra la violencia doméstica. También colaboró con organizaciones dedicadas al bienestar animal.

Estaba casado con la cantante y compositora estadounidense Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en 2013, y tenía dos hijos de su primer matrimonio.

La muerte de Stewart cierra una trayectoria que atravesó generaciones y géneros. Desde las obras clásicas hasta las historias ambientadas en el espacio y los universos de superhéroes, el actor construyó personajes que permanecieron en la memoria de millones de espectadores.