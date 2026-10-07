Murió Piero, la voz inolvidable de “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”

El cantautor argentino tenía 81 años. Sus canciones atravesaron generaciones y se convirtieron en símbolos de una época marcada por la canción de protesta.

Murió Piero, una de las voces más reconocidas de la canción popular argentina. El cantautor tenía 81 años y, según informaron fuentes cercanas, atravesaba un delicado estado de salud.

A lo largo de una extensa trayectoria, Piero dejó canciones que trascendieron generaciones y quedaron asociadas a distintos momentos de la historia argentina. Entre ellas se encuentran “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, dos de sus composiciones más recordadas.

Su obra estuvo marcada por la combinación de sensibilidad, compromiso social y una particular forma de interpretar canciones que encontraron una fuerte identificación entre el público.

Durante los años en que la canción de protesta ganó protagonismo, Piero se convirtió en una de sus figuras más populares. Con el regreso de la democracia, su repertorio continuó vigente y el artista mantuvo una importante presencia tanto en escenarios argentinos como en otros países de Latinoamérica.

Su carrera también tuvo una fuerte proyección internacional. Al igual que otros cantautores de su generación, desarrolló buena parte de su actividad fuera de la Argentina y construyó un público especialmente importante en distintos países de la región.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Piero quedó asociado a canciones que combinaron la mirada social con historias íntimas y familiares. Su voz y su repertorio formaron parte de la memoria musical de varias generaciones.