Murió Presley Gerber, el hijo de 27 años de la modelo Cindy Crawford

Hollywood quedó en shock tras conocerse la inesperada y sorpresiva muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. El joven falleció a sus 27 años en un centro de rehabilitación, según consta en los registros forenses de Los Ángeles. La noticia fue publicada por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia.

El fallecimiento de Presley se produjo el domingo en un centro de rehabilitación y aún no se han dado a conocer las causas de su muerte.

A través de un comunicado que el representante de Cindy Crawford envió a varios medios, la familia solicitó privacidad “durante este momento tan difícil y doloroso”.

Presley era el hijo mayor de Crawford y de Rande; también era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, el joven había desarrollado su carrera como modelo.

Poco antes de su muerte, Presley había hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias. En un video que posteriormente eliminó, dijo estar medicado con buprenorfina, Xanax y Valium, para tratar sus “ataques de pánico”.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, declaró luego en el podcast Studio 22. En esta etapa de su vida, el joven intentaba salir adelante y ayudar a otros en el proceso.