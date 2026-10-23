Murió Tom Skerritt: adiós al comandante “Viper” de “Top Gun”

El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy por “Picket Fences” y estrella de éxitos en taquilla como “Alien” o “Top Gun”, falleció a los 93 años, según informó People.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Skerritt se unió a la Fuerza Aérea en 1951 antes de dedicarse a la actuación. Poco después, se mudó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa mientras se formaba por su cuenta como actor en pequeñas obras de teatro.

Debutó en la gran pantalla en 1962 con el drama bélico ‘War Hunt’ junto a Robert Redford y Sydney Pollack y su experiencia en proyectos de temática militar lo llevaron a aparecer en series como ‘Combat!’ y ‘The Virginian’.

En los 80 tuvo papeles que lo impulsaron en Hollywood, como del capitán Dallas en la terrorífica ‘Alien’ en 1979 o el que logró en la popular ‘Top Gun’, protagonizada por Tom Cruise y donde Skerritt interpretó al comandante Mike ‘Viper’ Metcalf.