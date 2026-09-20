Murió Zuhair Jury, director de cine y hermano de Leonardo Favio

Zuhair Jury, director de cine, guionista y escritor, falleció a los 89 años este domingo, tras destacarse por forjar una extensa trayectoria vinculada tanto a la literatura como al cine, con historias y personajes de la cultura popular argentina.

Nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, junto a su hermano Leonardo Favio formó una dupla creativa fundamental para el cine argentino y participó en películas como Crónica de un niño solo, El dependiente, Juan Moreira y Gatica, el Mono.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lo despidieron con sentidas palabras: “Despedimos al director de cine, guionista y escritor Zuhair Jury, autor de una obra que vinculó la literatura y el cine con las historias y los personajes de la cultura popular argentina. Su trayectoria comprendió películas propias y una extensa colaboración creativa con su hermano, Leonardo Favio. Acompañamos con sentidas condolencias a sus familiares, amistades y colegas”.

Desde la entidad, destacaron su labor unida a “la escritura y la realización cinematográfica. En 1969 publicó El dependiente y otros cuentos”.

“Sus relatos dieron origen a dos obras fundamentales del cine de Favio: El dependiente y El romance de Aniceto y la Francisca. Años después, aquel universo narrativo tendría una nueva expresión cinematográfica en Aniceto”, expresó la institución.

En su rol de guionista, Jury participó en películas que ocuparon un lugar destacado en la historia del cine argentino, entre ellas Crónica de un niño solo, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el mono.

“Su colaboración con Favio se extendió durante décadas y contribuyó a la construcción de una filmografía ligada a los afectos, las desigualdades sociales y los personajes populares”.

Además, fue guionista de Natasha, el film de Eber Lobato protagonizado por Thelma Stefani y Enzo Viena, y de la versión animada de Martín Fierro, dirigida por Fernando Laverde.

Jury estrenó su primer largometraje como director, en 1978, llamado El fantástico mundo de la María Montiel, con Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. Su recorrido en la dirección incluyó también La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo.

En paralelo, sostuvo su labor literaria con títulos como Había una vez un general, Romance del Aniceto y El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos.