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Espectáculos

Música de cámara y zarzuela en el Teatro de City Bell

Por Redacción

El Teatro de Cámara de City Bell ofrecerá este fin de semana una cargada agenda que comenzará este sábado a las 20 con el cierre del Festival de Primavera de Música de Cámara. Auspiciado por el Consulado General de Italia La Plata, estará a cargo de la Camerata Concertante dirigida por Pablo Romero y con la participación especial del destacado cantante Carlos Iaquinta. El programa estará dedicado a dedicado a Ennio Morricone, Nino Rota y Armando Trovajoli. Los bonos para socios son gratis.

El domingo, a las 18, se presentará Novo Ensamble con “El dúo de La Africana” (foto), zarzuela en un acto de Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray. Con orquesta en vivo, coro, solistas y actores, retrata los enredos de una compañía de ópera y las peripecias de su peculiar empresario. Participan los solistas Enrique Folger, Carlos Iaquinta, Guadalupe Maiorino, Leonardo Menna y Emiliano Rodríguez. Actores: María Luz Morteo, Alejandro Lacedra y Roberto Blanzaco. Dirección musical: Luis Cejas.

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