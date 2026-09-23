Muy grave: Homero Pettinato, amenazado y con custodia

La Justicia avanzó en la investigación por las amenazas denunciadas por Homero Pettinato y citó a indagatoria al hombre señalado por el conductor como responsable de una serie de intimidaciones que, según su relato, se extendieron durante meses a través de las redes sociales.

“Empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘te voy a buscar en la puerta de Olga’ y ‘te voy a pegar un tiro en la cabeza’”, relató el streamer, quien identificó al acusado como Hernán Bloquero, que en primera instancia hostigaba a Sofía “La Reini” Gonnet, expareja de Pettinato.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre deberá presentarse este viernes 25 de septiembre para prestar declaración en una causa que investiga el delito de amenazas simples.

¿QUÉ PASÓ CON HOMERO PETTINATO?

El episodio que llevó el caso a la Justicia ocurrió cuando el hombre se presentó en las inmediaciones de Olga, el canal de streaming donde trabaja Pettinato. Según contó el conductor durante una transmisión, al verlo en el lugar sintió temor por su seguridad.

Pettinato había relatado que durante su relación con Gonnet comenzó a recibir mensajes intimidatorios, asegurando que el hostigamiento continuó incluso después de que finalizara su vínculo con “La Reini”.

La situación tomó una dimensión diferente cuando el hombre apareció personalmente en su lugar de trabajo y realizó un gesto amenazante que quedó registrado en las cámaras.

A partir de entonces, Pettinato cuenta con un botón antipánico, un móvil policial en su domicilio y otro que lo acompaña hasta Olga para preservar su seguridad.

Tras el episodio, el supuesto acosador dio su versión de los hechos en diálogo con Pablo Layús en “PrimiciasYa”. Allí negó haber concurrido al lugar con intención de agredir físicamente a Pettinato y sostuvo que permaneció allí durante unos minutos antes de retirarse.

“Estuve ahí quieto y nada más. No le dije nada más. No puede hacer semejante pelotudez por eso. ¿Te das cuenta de que lo hace solamente para que se hable de él y todo eso? Es un cobarde”, dijo, negando el relato de Homero.

¿QUÉ DIJO SOFÍA GONET SOBRE EL ACOSADOR?

Luego de que se conociera la situación que atraviesa Pettinato, la influencer habló con “SQP” y dio detalles de lo que ella vivió con Hernán Bloquero. “Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años”, afirmó.

“Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, dijo y agregó: “A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué”.