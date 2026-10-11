Nació el segundo hijo de Jésica Cirio: quién es el padre y cómo es la situación judicial que enfrenta

Jésica Cirio dio a luz a su segundo hijo este domingo en medio de la compleja situación que atraviesa en materia judicial al ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según contó Ángel de Brito, en su cuenta de X, la modelo dio a luz durante la mañana mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal y el bebé pesó 3 kilos. El nombre que eligió la exconductora de la Peña de Morfi para su hijo varón es Kimi.

El nacimiento de su segundo hijo sucedió fruto de su relación con Nicolás Trombino, un empresario vinculado al rubro alimenticio que mantiene un perfil bajo ante los medios. La relación entre ambos se hizo pública durante 2025 y en abril de este año, trascendió que la modelo estaba embarazada.

Asimismo, con la llegada de su segundo hijo, Cirio vuelve a vivir la experiencia de la maternidad, ya que es mamá de Chloé, fruto de su anterior relación con el exintendente Martín Insaurralde.

Durante estos meses de gestación, la modelo eligió llevar esta etapa alejada de las redes sociales y conservando un perfil bajo después de varios escándalos que protagonizó con el exalcalde y Elías Piccirillo que la habían dejado en el centro del escándalo.

Acorralada por la Justicia

En la actualidad, Cirio está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la causa judicial que investiga a Insaurralde. La Justicia rechazó un pedido de nulidad presentado por su defensa y ratificó la validez de los videos donde se la observa junto a fajos de dólares en una propiedad (vinculada a San Vicente/Las Cañitas), incorporándolos formalmente como prueba en el expediente.

Los fiscales investigan también transferencias al exterior, discrepancias entre ingresos declarados y gastos, además de cobros bajo la lupa para determinar si se trataba de retornos vinculados al exfuncionario.

Tras un allanamiento en el departamento que comparte con su pareja Nicolás Trombino, se secuestraron elementos como armas y estupefacientes, derivándose ese tramo a la justicia federal porteña.