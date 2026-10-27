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Nancy Pazos chocó en la General Paz y salió a la luz su impactante deuda de multas

La periodista protagonizó un accidente en Núñez y el dato que encendió la polémica fue contundente: acumula 214 infracciones por casi $48 millones

Por Redacción

Nancy Pazos quedó en el centro de la tormenta tras protagonizar un choque en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, mientras circulaba con su Toyota Corolla Cross en sentido al Río de la Plata.

Según el parte oficial, la conductora intentó sobrepasar a otro vehículo por la derecha y una moto que circulaba por la banquina terminó impactando contra su auto. El motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Pero el accidente no fue lo único que dio que hablar: Pazos acumula 214 multas de tránsito entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, por una suma cercana a los $48 millones. ¡Una cifra que no pasa inadvertida!

El historial incluye infracciones registradas entre 2021 y 2026, principalmente por exceso de velocidad, estacionamiento indebido y circulación no autorizada por carriles del Metrobús.

Tras el episodio, la periodista dio su versión de los hechos: “Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque”, le dijo a TN Show. También aseguró que se quedó junto al motociclista hasta la llegada de la ambulancia y reconoció que estaba muy estresada por lo ocurrido.

Mientras se esclarecen las circunstancias del choque, el abultado historial de infracciones quedó bajo la lupa y sumó un nuevo foco de polémica alrededor de la conductora.

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