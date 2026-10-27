Nei Van Soria: “Charly es una fuente de rebeldía que nos inspira a seguir en el camino del rock”

Nei Van Soria llegó a Buenos Aires con un disco bajo el brazo y una idea fija: tender un puente. El cantante, guitarrista y compositor de Porto Alegre presentará “Latinoamericano”, su primer álbum en castellano, este viernes 30 a las 20 en la porteña La Fábrica (Fitz Roy 1245, Palermo), con Fernando Samalea y Michelle Bliman como invitados. El lugar no es casual. En los noventa, cuando ese espacio era la sala de ensayo de Charly García, él lo visitó un par de veces, y ahora que el show coincide con la semana en que Charly cumple 75 años, la noche arrancará con un homenaje al autor de “Demoliendo hoteles”. “Es una celebración, más que nada, por estar acá y poder presentar mi música a la gente”, resume.

Para el público argentino el nombre quizás suene menos que su música, pero en el sur de Brasil Van Soria es una figura central del rock. Arrancó a mediados de los ochenta en la escena de Porto Alegre con TNT y después con Os Cascavelletes, dos bandas fundamentales de Rio Grande do Sul, y en 1995 inauguró con “Avalon” una carrera solista que hoy suma títulos como “Jardim Inglês”, “Cidade Grande”, “Um Cara Comum”, “Neblina”, “Borderline” y “Princesa Pelirroja”. Más de cuarenta años de oficio en los que mezcló la energía del rock and roll con melodías pop y letras que van del humor a la nostalgia.

“Latinoamericano”, editado en enero por Good Music Records, reúne diez canciones de toda esa trayectoria, de los años con Os Cascavelletes a los éxitos solistas, traducidas y rearmadas con nuevos arreglos. “Podrían ser otros diez temas completamente distintos, pero lo que me guió a elegir estos es una fotografía general de la trayectoria”, explica. “Elegí también temas que fueron y son exitosos en Brasil, para que esa energía resulte más accesible para un primer contacto con mi música”.

La razón de fondo es cultural, casi geográfica. “Estamos tan cerca y vivimos tan lejos en muchos aspectos, sobre todo en la cultura”, dice. “En Brasil vivimos de espaldas a Latinoamérica solamente porque hablamos portugués. Desde América Central hasta la Patagonia, todos los países son hispanohablantes, menos Brasil. Somos una isla, la más grande del continente, pero culturalmente aislados por el idioma”. Y agrega una observación que lo empujó a dar el paso: “Aprendí hace mucho que en los países hispanohablantes, y en particular en la Argentina, la gente recibe muy bien al extranjero que canta en español, cosa que en Brasil no hacemos. Por eso quizás no hay tanta permeabilidad entre Brasil y Latinoamérica, y en especial con la Argentina, que es la fuente del rock latinoamericano”. El disco, entonces, funciona como “un hola, tratemos de hacer música juntos”. Sobre todo para los del sur: “Somos casi porteños, se puede decir”.

“En Brasil vivimos de espaldas a Latinoamérica”

Pero “Latinoamericano” es también un movimiento hacia adentro. “Es una fase de reconectarme con la esencia que tenía cuando empecé con mi primer grupo, a mediados de los ochenta. No diría un déjà vu, sino otro comienzo, otra mirada sobre la trayectoria”, cuenta. “Con tantos años sería mucho más cómodo quedarme tocando para la gente que ya conoce mi trabajo, pero traté de liberar otra vez un espíritu que se había quedado un poco atrapado por el tiempo, por repetir cosas”. De ahí la forma de grabarlo: casi todo en vivo, como power trio, con Juliano Pereira en bajo y Leandro Schirmer en batería, el estudio montado como para un show y apenas algunos overdubs de solos y voces. La mezcla quedó en manos de Mario Breuer, “un gigante, un dinosaurio de los ingenieros del rock latinoamericano”, y las versiones al castellano se pulieron con Samalea y Bliman.

NEI Y ARGENTINA

La historia con la Argentina viene de lejos. A mediados de los ochenta, entre TNT y Os Cascavelletes, viajó solo en micro a Buenos Aires en busca de un banjo, y en 1986, cuando Charly tocó en Porto Alegre, conoció a Samalea y al resto de la banda. Después vendrían las jams, un escenario compartido en Río de Janeiro, donde Charly se subió a tocar con Os Cascavelletes en el Teatro Ipanema, y una decisión clave: al dejar sus dos grupos, Van Soria vino a grabar a los estudios Panda los primeros temas de su debut solista con Samalea, Fernando Lupano y Fabián “Zorrito” Von Quintiero. “Era importante hacer algo distinto, moverme hacia otro lado que llamara la atención”, recuerda. Uno de esos temas, cuya versión en castellano es hoy “Estamos vos y yo”, fue un éxito inmediato y lanzó su etapa solista. Años más tarde, mientras mezclaba con Breuer en Buenos Aires, Charly grabó con él “Inimigo Íntimo”, incluido en “Um Cara Comum”.

“Charly es una inspiración, una fuente de rebeldía que nos inspira a seguir en el camino del rock”, dice Van Soria, que llegó a la ciudad a tiempo para ver en La Fábrica una noche entera de canciones de García, con Benicio Cerati entre los que cantaban. El viernes le tocará a él, con Samalea, Bliman, Von Quintiero y otros amigos sobre el escenario. “Es una generosidad gigante de su parte acompañarme a empezar la trayectoria argentina de mi música”.