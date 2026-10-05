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Nelson Castro dirigió la Sinfónica del Neuquén: el concierto agotó entradas 

Por Redacción

El periodista Nelson Castro se puso al frente de la Orquesta Sinfónica del Neuquén y compartió la dirección con el maestro Andrés Tolcachir durante un concierto realizado ante una sala colmada en el Cine Teatro Español.

La presentación, organizada por la Fundación BPN, reunió obras de Gioachino Rossini, Maurice Ravel, Jean Sibelius y George Gershwin.

Allí, Castro dirigió parte del repertorio, mientras que Tolcachir estuvo al frente de otras piezas.

Se supo también que, uno de los momentos destacados fue la interpretación de Finlandia, de Sibelius, bajo la dirección de Castro. 

Tolcachir, en tanto, tuvo a su cargo el Bolero de Ravel, además de otras obras incluidas en el programa.

Castro contó antes del concierto que su vínculo con la música comenzó a los 10 años y que uno de sus maestros despertó su interés por la dirección orquestal. Con el paso del tiempo continuó tomando clases hasta decidir avanzar en esa actividad.

“El periodismo es una pasión para mí. La música también. El periodismo me lleva a guerras, a situaciones importantes. La música me lleva a la belleza”, sostuvo en declaraciones previas al mencionado concierto.

Castro también elogió el nivel de la formación neuquina y destacó su vínculo con la comunidad. 

“La orquesta de Neuquén y el maestro Tolcachir, y el acompañamiento de la Fundación con Marlén, tienen esa virtud de que la orquesta llega a la gente”, señaló.

Finalmente, el comunicador expresó además su intención de volver a Neuquén para nuevas presentaciones como director cuando su agenda se lo permita.

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