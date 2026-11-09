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Nelson Castro vivió un tenso clima cuando un custodio del papa León XIV le mostró un arma

Por Redacción

El periodista Nelson Castro reveló una situación inesperada que protagonizó durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Uruguay. Cuando se encontraba a pocos metros del Pontífice, un integrante del equipo de seguridad se acercó rápidamente y le exhibió el arma que llevaba debajo del saco para advertirle sobre la distancia.

El episodio ocurrió a la salida de la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo, mientras Castro intentaba acercarse al Papa para conseguir algunas imágenes y, eventualmente, intercambiar unas palabras con él.

La situación fue relatada por el propio periodista durante una transmisión de TN, donde sorprendió a sus compañeros al contar lo sucedido.

“Ayer, cuando nosotros tuvimos estas imágenes de la UCA, el de seguridad cuando me ve a mí a cuatro metros, baja volando y me muestra el arma, así que para que vea que no es un chiste”, contó Castro. La conductora Eleonora Cole respondió con sorpresa: “Ah, bueno”, mientras que el periodista insistió en remarcar la seriedad del episodio: “No es un chiste”.

Según explicó, el custodio descendió rápidamente al advertir su cercanía con León XIV y le hizo una advertencia gestual para que mantuviera la distancia. Una vez que Castro y su equipo retrocedieron, el integrante de seguridad se retiró.

Durante el acercamiento, el periodista también había intentado llamar la atención del Pontífice: “¡Papa León, Papa León!... para la Argentina”, le gritó. El Papa se dio vuelta y lo saludó, aunque no llegó a mantener una conversación.

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