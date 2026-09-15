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Netflix convertirá en serie la novela de Piglia “Plata quemada”

La “plata quemada” de Marcelo piñeyro, primera adaptación de la novela, estrenada en el 2000

Por Redacción

Netflix anunció nuevas producciones argentinas que se sumarán a su catálogo, y entre ellas aparece una nueva versión audiovisual de “Plata quemada”, novela de Ricardo Piglia que fue llevada al cine por Marcelo Piñeyro.

El rodaje de la serie ya comenzó: la historia de “un violento asalto y un amor llevado al límite”, como anuncia la plataforma, es una ficcionalización de un hecho delictivo ocurrido en 1965, el robo de un camión de caudales en San Fernando, y el posterior tiroteo que acabó con la vida de los ladrones en el Edificio Liberaij en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En su elenco tiene a Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, al platense Diego Cremonesi y Juana Somoza.

La N roja anunció a su vez otras novedades: la serie “Sangre”, una historia de venganza, secretos y amores prohibidos, protagonizada por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga, “El Purre” José Giménez Zapiola, y la participación especial de César Troncoso: “La Torre”, la historia de dos jóvenes hermanos que inician una aventura criminal, con Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezando un elenco que se destaca por la coralidad, la juventud y la frescura; y “El amor es otra cosa”, una nueva serie de comedia con Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana, que comenzó su rodaje la semana pasada, anclada en la ternura y las amistades inesperadas.

Además, la plataforma anunció el inicio en breve el rodaje de “La ciudad”, una nueva serie en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que explora los lazos familiares, la fe en el fútbol y la vida del barrio La Granada, producida por Pampa Films. Creada y escrita por Javier Gómez Santander, después de su exitoso paso por La Casa de Papel y por Nahuel Gallotta, autor del libro “Te hice Pica”.

Y en los próximos meses entran también en producción dos películas: “Ümana”, una comedia familiar sobre la sensibilidad humana en tiempos de aceleración tecnológica, con Natalia Oreiro y Alex Pelao; y “Volver a brillar”, una comedia romántica que celebra el amor por el oficio de actuar, protagonizada por Adrián Suar junto a Dolores Fonzi.

La historia de Ricardo Piglia cuenta “un violento asalto y un amor llevado al límite”

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