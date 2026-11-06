Netflix prepara una precuela de “Stranger Things”: cuándo se estrena y qué historia contará

El universo de “Stranger Things” continúa expandiéndose. Netflix anunció hoy que prepara una nueva precuela de la exitosa serie, que llevará por título “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” (“Otros mundos: una aventura de Stranger Things”) y cuyo estreno está previsto para 2028.

La nueva producción trasladará la historia a la década de 1950, mucho antes de que Eleven y su grupo de amigos descubrieran los experimentos secretos, las conspiraciones gubernamentales y las amenazas sobrenaturales que acechaban al pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

Según informó la plataforma, la trama se desarrollará incluso antes de los acontecimientos narrados en la obra teatral “Stranger Things: The First Shadow”, que profundiza en los orígenes de Henry Creel, el personaje que posteriormente se transforma en Vecna, uno de los grandes villanos de la ficción.

El proyecto contará con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, los hermanos responsables de la creación de la serie original, que desde su lanzamiento en 2016 se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de Netflix.

La precuela forma parte de la estrategia de la compañía para mantener vigente la franquicia después del cierre de su historia principal, que llegó a su fin a finales de 2025 con la quinta temporada. Entre las producciones derivadas también se encuentran la serie animada “Stranger Things: Tales from 85” y la adaptación teatral centrada en el pasado de Henry Creel.

La ficción original, protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo, conquistó a millones de espectadores con una combinación de ciencia ficción, terror, aventuras y nostalgia por los años 80.

Su impacto también quedó reflejado en las cifras de audiencia. De acuerdo con Netflix, las primeras cuatro temporadas acumularon más de 1.200 millones de visualizaciones, mientras que la quinta entrega registró el mayor debut de una serie en inglés en la historia de la plataforma.

Con este nuevo proyecto, Netflix apuesta a explorar los orígenes de los fenómenos sobrenaturales que marcaron la historia de Hawkins y a mantener vivo uno de sus universos más exitosos, incluso después de la despedida de sus protagonistas originales.