Netflix renovó su catálogo con tres películas basadas en hechos reales para ver este fin de semana

Con la llegada del fin de semana, Netflix incorporó nuevas películas para quienes buscan una historia atrapante y, al mismo tiempo, conocer acontecimientos que tuvieron lugar en la vida real. Entre las novedades aparecen tres producciones que recorren desde un crimen ocurrido en Brasil hasta una misión humanitaria en el Mediterráneo y un impactante caso policial de Estados Unidos.

Elize: Sombras de una mujer

Una de las novedades es este thriller psicológico de 93 minutos inspirado en un caso ocurrido en Brasil en 2012.

La película reconstruye la historia de Elize, una mujer que dejó su trabajo después de casarse con un empresario millonario. La relación con el entorno de su esposo comienza a deteriorarse y queda atravesada por conflictos, celos, traiciones y situaciones de violencia que terminan desencadenando un crimen.

23.000 vidas

La segunda propuesta cambia por completo de escenario y se centra en una historia vinculada con la ayuda humanitaria.

Esta producción alemana, de 112 minutos, está basada en el caso de un barco que logró asistir a miles de personas frente a las costas de Libia. La trama sigue a un grupo de jóvenes que decide convertir un antiguo pesquero en una embarcación destinada a rescatar migrantes en el mar Mediterráneo, en medio de diferentes obstáculos legales y políticos.

The Crash

La tercera recomendación es un documental que reconstruye un caso judicial ocurrido en Estados Unidos.

La producción aborda la historia de Mackenzie Shirilla, quien tenía 17 años cuando protagonizó un choque en 2023 que terminó con la muerte de su novio, Dominic Russo, y su amigo Davion Flanagan. Según el caso judicial, la joven conducía a una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora cuando impactó contra un edificio y posteriormente fue condenada por asesinato.

Con estas tres incorporaciones, Netflix apuesta por historias reales que combinan drama, suspenso y hechos policiales, ideales para quienes buscan una película o documental diferente para mirar durante el fin de semana.