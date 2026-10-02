Nico Repetto vuelve a la tevé y su regreso ya arrancó con escándalo

Todavía faltan varios meses para que Nicolás Repetto vuelva a sentarse frente a una cámara, pero su regreso a la televisión ya consiguió algo muy televisivo: una polémica.

Después de ocho años alejado de la conducción en la TV abierta, Repetto prepara su vuelta con un ciclo de entretenimientos para El Trece. La apuesta será fuerte: irá en horario central, de lunes a viernes y con producción de Kuarzo. Sin embargo, mientras se terminan de ajustar los detalles del formato, apareció un problema inesperado: el nombre del programa.

El título que comenzó a circular fue “Clink Clank”, una elección que no parecía casual. Por un lado, remite al histórico “¡Clink, caja!” que Repetto convirtió en una de sus marcas durante sus años dorados en los programas de entretenimientos. Pero había un detalle: Juan Pablo Varsky tiene registrado “Clank”, nombre de su ciclo de entrevistas en streaming. Y ahí empezó el lío.

Un nombre, una alerta y un conflicto inesperado

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, cuando Repetto y Martín Kweller avanzaron con el registro de “Clink Clank”, los abogados de Varsky recibieron una alerta de marcas y patentes. El periodista deportivo no habría visto con buenos ojos que el regreso de una figura del peso de Repetto utilizara un nombre tan parecido al de su propio programa.

La situación tiene además un condimento particular: Varsky y Kuarzo no son precisamente dos mundos alejados. El periodista y la productora mantienen una relación comercial a través de FM Now.

De acuerdo con la información difundida, el tema terminó incluso en una reunión entre Varsky y Kweller. Allí, el conductor de Clank habría planteado su incomodidad por el uso de esa palabra en el nuevo ciclo de Repetto.

¿La solución? Por ahora, todo indica que podría ser bastante simple: sacar el “Clank” y dejar solamente “Clink”. Desde el entorno de Varsky confían en que el asunto pueda resolverse sin mayores consecuencias, aunque el nombre definitivo todavía no fue anunciado oficialmente.

Curiosamente, “Clink” también encajaría perfectamente dentro del universo Repetto. Los títulos cortos y contundentes fueron parte de su historia televisiva: Fax, Nico, Love. Y, además, la referencia al sonido de las monedas dialoga directamente con un programa en el que habrá juegos y premios.

La vuelta a su terreno favorito

Polémica aparte, el regreso supone también una suerte de vuelta a las fuentes para Repetto, quien volverá al género con el que construyó buena parte de su carrera: entretenimiento, juegos, entrevistas, música e invitados. La producción ya realizó un casting para seleccionar humoristas y cantantes que formarán parte del ciclo.

Las grabaciones están previstas para comenzar en noviembre y el estreno será durante enero de 2027. Según la información conocida hasta ahora, irá de lunes a viernes a las 21.15 por El Trece, aprovechando el período de vacaciones de Guido Kaczka.

Según trascendió, el nuevo formato tendrá elementos que recuerdan a ciclos como “Nico” y “Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre”.

Ocho años después

La vuelta tiene otro dato que la vuelve especialmente llamativa: Repetto no conduce regularmente en la televisión abierta desde 2018.

Su última experiencia estable fue en “El noticiero de la gente”, por Telefe. Allí compartió la conducción con Milva Castellini y Érica Fontana y protagonizó algunas polémicas a raíz de preguntas realizadas durante distintas entrevistas. A fines de 2018 dejó el programa y Germán Paoloski ocupó su lugar.