Nicolás Cabré rompió el silencio con su hija Rufina en medio de la polémica alrededor de Mauro Icardi

Nicolás Cabré, al igual que Benjamín Vicuña, se desmarcó del escándalo que involucra a Mauro Icardi, luego de haber sido denunciado por presuntas lesiones leves contra su hija mayor.

Así, el actor mostró que, actualmente, está junto a Rufina, tras la polémica que presenció en la casa de los sueños.

Nicolás Cabré, este lunes, tres días después del escándalo en Nordelta, compartió una foto posando divertido con Rufina, su hija con la China Suárez.

Entonces, según se filtró, la menor estaba presente en el momento que ocurrió todo. Benjamín Vicuña había hecho lo mismo el fin de semana, cuando mostró que estaba con Amancio.

Sin escribir ni dar declaraciones, Nicolás Cabré igualmente rompió el silencio y demostró que ahora está con Rufina, después de que haya presenciado semejante polémica.

Cabe recordar que la China Suárez había contado, en su momento, que tienen el cuidado personal compartido de la menor, es decir, vive con ambos.

La China Suárez y Nicolás Cabré demostraron tener una buena relación, que construyeron con el tiempo después de su separación. De hecho, la nueva esposa del actor, Rocío Pardo, logró forjar un precioso vínculo con la niña, que la propia actriz destacó y agradeció en público, cada vez que pudo.

La relación es tan buena, al punto de que Nicolás Cabré no intervino cuando Rufina quiso irse con su madre y Mauro Icardi a Turquía.

El actor destacó que lo más importante era la felicidad de su hija, a pesar de saber que la extrañaría. Ahora, según se filtró, la menor no querría dejar Argentina para no perder su entrenamiento de hockey.