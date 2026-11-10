Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Nicolás Cabré rompió el silencio con su hija Rufina en medio de la polémica alrededor de Mauro Icardi

Por Redacción

Nicolás Cabré, al igual que Benjamín Vicuña, se desmarcó del escándalo que involucra a Mauro Icardi, luego de haber sido denunciado por presuntas lesiones leves contra su hija mayor.

Así, el actor mostró que, actualmente, está junto a Rufina, tras la polémica que presenció en la casa de los sueños.

Nicolás Cabré, este lunes, tres días después del escándalo en Nordelta, compartió una foto posando divertido con Rufina, su hija con la China Suárez.

Entonces, según se filtró, la menor estaba presente en el momento que ocurrió todo. Benjamín Vicuña había hecho lo mismo el fin de semana, cuando mostró que estaba con Amancio.

Sin escribir ni dar declaraciones, Nicolás Cabré igualmente rompió el silencio y demostró que ahora está con Rufina, después de que haya presenciado semejante polémica.

Cabe recordar que la China Suárez había contado, en su momento, que tienen el cuidado personal compartido de la menor, es decir, vive con ambos.

La China Suárez y Nicolás Cabré demostraron tener una buena relación, que construyeron con el tiempo después de su separación. De hecho, la nueva esposa del actor, Rocío Pardo, logró forjar un precioso vínculo con la niña, que la propia actriz destacó y agradeció en público, cada vez que pudo.

La relación es tan buena, al punto de que Nicolás Cabré no intervino cuando Rufina quiso irse con su madre y Mauro Icardi a Turquía.

El actor destacó que lo más importante era la felicidad de su hija, a pesar de saber que la extrañaría. Ahora, según se filtró, la menor no querría dejar Argentina para no perder su entrenamiento de hockey.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?