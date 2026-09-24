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Nicole Neumann fue escrachada en una panchería y explotó en redes

X (@contextocomar)

Por Redacción

Nicole Neumann está viviendo un nuevo escándalo luego de que se viralizara una foto que la captaba en una panchería junto a una de sus hijas. Desde hace años, la modelo es vegetariana y declarada defensora de los animales, por lo cual su presencia en este lugar generó revuelo.

Luego de que trascendiera la imagen, Nicole hizo un fuerte descargo en redes: “Me parece una invasión total a mi espacio personal y mi privacidad”, cuestionó. De hecho, reconoció haber hecho contacto visual con la persona que buscó exponerla: “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento”, le dijo.

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