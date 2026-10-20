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“No creo que sea estafador”: Agustín Aristarán salió a bancar a Hernán Casciari

Por Redacción

Después de que Hernán Casciari rompiera el silencio tras el huracán mediático en el que quedó envuelto debido a una demanda colectiva en su contra por supuesta estafa, habló Agustín Aristarán y no dudó en saltar en defense del escritor.

“Por supuesto que me sorprendió, soy parte de una de las películas de Casciari y de Orsai”, aseguró el mago y actor que es parte de “Otro día perdido” con Mario Pergolini. Y sumó: “Lo mismo que digo en todos lados, no creo que Orsai y Casciari sean estafadores. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que sean estafadores porque conozco como trabajaron”.

​”Si creo que no les salió bien uno de sus proyectos, hubo gente que no tienen lo que esperaban, pero cuándo uno invierte eso puede pasar”, continuó Agustín Aristarán sobre la denuncia de Hernán Casciari y cerró: “No sé en profundidad qué es lo que ocurrió alrededor del tema, pero no creo que sea un estafador”.

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