“No existe el ser perfecto”: Marcos Carnevale presenta “Amores inesperados”

La amistad poco probable entre un mozo y una mujer de la aristocracia, el romance entre un enfermero y la hija de su paciente, la relación entre un ladrón y la mujer a la que decide asaltar, y un affaire dentro del mundo corporativo, de estas historias se compone “Amores inesperados”, la comedia protagonizada por Martín Bossi, y escrita y dirigida por Marcos Carnevale que estrenó esta semana en Disney+ y que presenta una colección de seis relatos atravesados por el amor.

“Tenía un montón de historias que fui craneando, las puse sobre la mesa, elegimos seis y de ellas surgió hacer géneros distintos. Dije: ‘Hagámosla bien difícil’, es decir, no seis personajes totalmente distintos y cambiamos todo el elenco, sino que hagamos géneros distintos: un drama, un melodrama, una comedia disparatada, un dramedi. Y así fueron surgiendo los distintos tonos”, dijo el director en diálogo con EL DIA.

El cineasta pensó en Bossi inmediatamente para este proyecto. Ya habían trabajado juntos en “Viudas” (2011), y para esta serie el trabajo estuvo enfocado en despojar al actor de todas las máscaras y pelucas, y crear a los personajes desde adentro. “En ‘Viudas’ Martín venía de la imitación, yo le dije: ‘Acá vamos a trabajar de la manera opuesta’. No vamos a trabajar la periferia de los personajes. Vamos a trabajar desde adentro y construir al muñeco. Y acá, le dije: ‘¿Por qué no hacemos lo mismo? Pero mostrando tu versatilidad como actor, no como imitador’. Yo lo conozco mucho a él y sé el registro amplísimo que tiene”, destacó Carnevale.

En este sentido, Marcos resaltó que el trabajo creativo fue amplísimo y destacó además las arduas etapas de filmación que atravesó Bossi al tener que ser el protagonista de seis historias distintas.

“Cuando ves los capítulos no te das cuenta, pero fue un trabajo tremendo en donde semana a semana Martín sin respiro cambiaba el personaje, es decir, teníamos todo planeado para que pasáramos de una historia a la otra. No sólo fue el ‘dejáte la barba porque la vas a usar también en el camino de lo que viene y en el otro te la vas a quitar’, si no cambiar el muñeco interno, que lo único que le quedaba a él era un sábado y domingo para exorcizarse del monstruo que había hecho la semana anterior y entrar con el nuevo. Fue alucinante”, dijo.

El arte de contar historias

Lo que destaca a “Amores inesperados” de otras producciones es que logra captar la atención del espectador, un desafío que hoy en día pone en jaque a la industria audiovisual que intenta llevar opciones diferentes a los públicos que no pueden mantener su atención o dejar de lado el celular.

La serie apela a saltos dramáticos con los géneros, sumado a las historias que atrapan y que si bien tienen un orden en la plataforma, pueden verse de la forma que uno quiera. “Es el objetivo que tuvo la construcción de este formato de seis capítulos con distintos géneros y distintas historias”, dijo Carnevale, quien aclaró que decidió armar un cóctel buscando un equilibrio entre una historia más bizarra y otra más dramática.

“Hubo historias en las que quería extralimitarme y hacer un humor bien zarpado. Fue un ejercicio muy lindo para mí jugar con esas distintos pinceles y esos colores tan distintos. Pasar de un drama en un hospital de alguien que se está muriendo a un tenista que está totalmente psicotizado... Pero ahí ya el cóctel queda en tus manos y vas viendo en qué aventura te querés meter”, relató.

Además de este trabajo de guión, la producción cuenta con un elenco variado y talentoso: junto a Bossi aparecen figuras como Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández y Julieta Cardinali, entre otras, que se destacan en cada capítulo.

Una marca inconfundible

Si hay algo que logró Marcos Carnevale a lo largo de su extensa carrera es construir una marca registrada en cada producción que encara. Ya sea como director o guionista, las historias que lo que conmueven y en las que decide trabajar son las historias simples, humanas y del corazón, que siempre presentan a un personaje por fuera de la norma que obliga a pensar: ¿Qué es normal?

“A mí me interesa tratar de que la humanidad sea un poco más tolerante, pacífica, que no haya tanto prejuicio que no haya tanta bajada de línea, que no haya tantos extremos, tanta polarización... uno nace con lo que te toca, por eso yo a estos personajes les hago atravesar situaciones que no pueden deshacerse”, destacó en diálogo con este medio.

Y sobre el porqué sigue encontrando en estas historias un espacio ampliamente creativo e inspirador, Carnevale reconoció que es por “el niño que llevo adentro, el chiquito quería hacer cine y por suerte pude hacerlo y lo puedo seguir haciendo y vivir de esto”.

“Si mirás todos los trabajos que hice en todos los ámbitos, incluso en el teatro, van variando un poco los géneros, pero las temáticas siempre están marcadas dentro de lo que son los vínculos y lo que decíamos al principio, estos grandes temas de la humanidad, porque siento que estamos inmersos en una humanidad muy complicada, muy confundida, donde se trastoca todo, no se entiende bien qué es el amor, no se entiende bien qué es la muerte, qué es la soledad, qué es el sexo. Está llena de prejuicios, de fascismos, de gente juzgando todo el tiempo, de gente opinando todo el tiempo ahora más con las redes, entonces todo el mundo se volvió un opinador serial de cualquier cosa y se dice cualquier cosa sin medir que puede estar lastimando. Es lo mismo que digo siempre, que vos también sos un defectuoso. También sos un imperfecto, no existe el ser perfecto”, reflexionó el director quien invitó a amar la imperfección y la belleza que existe ahí también.