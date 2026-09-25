No hay acuerdo: se recrudece el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel

El conflicto entre Tini y su padre volvió a sumar tensión justo cuando parecía que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo.

En los últimos días, trascendieron versiones sobre una posible distribución del patrimonio generado durante la carrera de la cantante. Sin embargo, Paula Varela puso en duda algunos de los números que circularon y aseguró que la negociación actualmente estaría en un punto muerto.

“Del lado de Tini están como truncados, no están presentando nada”, explicó la periodista, quien aseguró que una de las propuestas que había trascendido contemplaba un 70 por ciento para Tini, 15 para Alejandro, 10 para Mariana Muzelera y 5 para Francisco, hermano de la artista.

No obstante, desde el entorno de Alejandro señalaron que esa propuesta no fue aceptada ni firmada, dando a entender que el productor no estaría conforme con la distribución de los ingresos.