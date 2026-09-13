"No la conozco": Elina Costantini ninguneó a Yanina Latorre tras la polémica en una gala benéfica

Un nuevo enfrentamiento en la farándula sumó un capítulo de alto voltaje. La polémica estalló luego de que Yanina Latorre relatara al aire un tenso episodio vivido durante una gala benéfica con la modelo y empresaria Elina Costantini, que la habría empujado repetidamente con el cuerpo en medio de la pista de baile.

Ante la repercusión del tema en la agenda mediática, Elina se comunicó de manera privada con el periodista Rodrigo Lussich para dar su versión y desmarcarse por completo del conflicto. “Hola querido mío. Te juro no sé ahora lo que se está inventando”, comenzó expresando la empresaria para desmentir lo sucedido.

En esa línea, remarcó la distancia que mantiene con Yanina Latorre: “Te contesto sólo a vos porque somos amigos, pero no conozco en prensa a esa mujer, jamás crucé una palabra con ella”.

Para cerrar la comunicación y desviar la atención hacia sus compromisos profesionales, la esposa del fundador del MALBA concluyó con una invitación y un guiño humorístico para el panel de Intrusos: “Estoy todo el día trabajando en mi exhibición de Frida Kahlo y SAC. Tenés que venir. Abrazo. Los quiero. Besos a todos menos a Adrián jajaja”.

Cabe señalar que Latorre había apuntado contra la esposa de Eduardo Costantini y detalló el supuesto altercado física y verbalmente. Según su versión, mientras bailaban, la modelo la sacó del perímetro de la pista a propósito con un golpe.

“En un giro el tipo la suelta a propósito y me saca de la pista. Me volvió a culatear, de cuarta, ahí le salió la groncha que trae”, sostuvo la conductora de SQP, quien además afirmó haberla encarado cara a cara para frenar la situación.

Posteriormente, la conductora redobló la apuesta calificándola de "mala y oscura" e ironizó sobre las compras por montos elevados que la pareja realizó durante la subasta del evento.