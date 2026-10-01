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“No me considero un traidor”: Tiago le contestó a Luck Ra

Por Redacción

A días de blanquear su relación en redes sociales y de enfrentar críticas de los usuarios, los cantantes Tiago PZK y La Joaqui aparecieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender un viaje juntos.

La flamante pareja fue abordada por un móvil de Desayuno Americano, donde aseguró que estaba ahí por un viaje de trabajo y no una escapada romántica. Asimismo, ambos ratificaron: “Sí, estamos en pareja... Estamos felizmente casados”, bromeó.

Además, aclaró que su relación no es nueva: “La conozco a ella desde hace mucho tiempo”. A la hora de hablar sobre Luck Ra y sus recientes declaraciones, Tiago se mostró indiferente ante la actitud del participante de MasterChef: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor”.

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