“No me sentí cómoda”: Marixa Balli reveló las internas de su paso por “LAM”

Marixa Balli fue al programa que Marta Fort conduce en Blender y habló de su mudanza de “LAM” a “Cortá por Lozano” (Telefé). En ese marco, la Cachaca confesó lo mal que la pasó en el programa de chimentos aunque dejó afuera de la polémica a su conductor, con quien resaltó la buena química que mantienen.

“Yo estaba muy bien en LAM, es un programa que amo, a Ángel lo adoro, somos muy amigos y tenemos buena química, con solo vernos sabemos lo que está pensando el otro”, introdujo Marixa y, enseguida, siguió con su desarrollo y el motivo por el que se fue.

“Pero pasaron cosas que no me sentí cómoda, hubo varias internas. Empezaron a decir cosas que no eran reales y eso me molestó. Quisieron instalar que yo solo quería conducir y no fue así. Si hubiese pasado, me habría hecho cargo, pero no pasó”, manifestó Marixa, que ahora brilla en Telefé.