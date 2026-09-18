Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

“No paran de usarlo”: la familia del Indio Solari advirtió por el contenido falso que circula en redes sociales

Por Redacción

La familia del Indio Solari publicó un comunicado en las últimas horas para hablar sobre la circulación de contenido falso que se comenzó a difundir tras su muerte el 5 de junio. El mensaje está firmado con las iniciales B y V, que hacen referencia a su hijo Bruno y a su esposa Virginia.

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, inició el comunicado que fue posteado en las diferentes redes sociales del líder de Los Redondos.

En ese sentido, la esposa y el hijo del cantante apuntab contra quienes, según expresaron, aprovechan el interés que todavía genera la figura del músico para instalar versiones sin respaldo: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.

Por este motivo, pidieron que el público tome como referencia únicamente las vías oficiales del Indio Solari y que son manejadas en la actualidad por su gente de confianza. “Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, argumentaron.

“Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación. B y V”, sentenciaron.

Desde que se conoció la muerte del cantante, el 5 de junio, el perfil oficial de Instagram se convirtió en una herramienta central para las comunicaciones de su familia. Ese día, la cuenta confirmó el fallecimiento de Solari a los 77 años mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?