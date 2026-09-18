“No paran de usarlo”: la familia del Indio Solari advirtió por el contenido falso que circula en redes sociales

La familia del Indio Solari publicó un comunicado en las últimas horas para hablar sobre la circulación de contenido falso que se comenzó a difundir tras su muerte el 5 de junio. El mensaje está firmado con las iniciales B y V, que hacen referencia a su hijo Bruno y a su esposa Virginia.

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, inició el comunicado que fue posteado en las diferentes redes sociales del líder de Los Redondos.

En ese sentido, la esposa y el hijo del cantante apuntab contra quienes, según expresaron, aprovechan el interés que todavía genera la figura del músico para instalar versiones sin respaldo: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.

Por este motivo, pidieron que el público tome como referencia únicamente las vías oficiales del Indio Solari y que son manejadas en la actualidad por su gente de confianza. “Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, argumentaron.

“Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación. B y V”, sentenciaron.

Desde que se conoció la muerte del cantante, el 5 de junio, el perfil oficial de Instagram se convirtió en una herramienta central para las comunicaciones de su familia. Ese día, la cuenta confirmó el fallecimiento de Solari a los 77 años mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.