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POLÉMICA

“No pretendo lavarle la cara”: tras el revuelo, Massaccesi aclaró sus dichos sobre Videla

Por Redacción

Mario Massaccesi pasó por “Otro día perdido” y causó polémica cuando contó que está trabajando en un documental sobre Videla: “hay un costado de él íntimo, a partir de información y testimonios y cosas que tenemos, que después las vamos a publicar. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente, aclaro esto”, dijo y se armó.

Ayer pidió disculpas y explicó: “Si en algún punto no he sido claro, se prestó a confusión, pido disculpas. Jorge Rafael Videla es un asesino, es un genocida, es un dictador. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después”, sostuvo.

“Ni se me cruza por la cabeza hacer un trabajo para lavarle la cara a Videla ni lavarle la cara a nadie”, manifestó en un video.

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