El Martín Fierro de la Salud existe y está por celebrar su segunda edición el 1 de diciembre. De cara a la ceremonia, una polémica estalló y tiene que ver con la renuncia de uno de los nominados.

El problema en cuestión tiene que ver con la terna Creadores de Bienestar, un rubro en el que fueron incluidos el licenciado Gabriel Rolón, la médica nutricionista Virginia Busnelli, el doctor Facundo Pereyra, el doctor Daniel López Rosetti, la periodista Nara Ferragut y el Hogar Pimpinela para la Niñez.

Al verse en el listado, Lucía Galán puso el grito en el cielo y renunció. Además, le pidió a Ángel de Brito ayuda: “Por favor aclara que yo no quiero tener nada que ver, no quiero estar en un Martín Fierro de Salud. Nosotros no hacemos salud, nos dedicamos a cuidar a los chicos que no tienen padres’”.