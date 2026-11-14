No se dan respiro: Wanda Nara y la China Suárez se sacaron chispas en un nuevo cruce virtual

El conflicto entre Wanda Nara y La China Suárez se trasladó a las redes sociales, donde ambas publicaron una serie de descargos en sus historias de Instagram cargados de agresiones personales, reproches económicos y referencias directas a sus exparejas y a sus hijos.

La secuencia comenzó desde la cuenta oficial de la actriz, quien compartió una imagen de su infancia haciendo el gesto de silencio acompañada por un extenso texto en el que apuntó contra los insultos recibidos y defendió su trayectoria artística desde niña. "Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre", disparó Suárez.

En esa misma historia, contrastó su carrera con el inicio mediático de la empresaria: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chup*ndo pij*s y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos".

Minutos más tarde, la exCasi Ángeles redobló la apuesta con un segundo posteo sobre fondo negro en el que cuestionó el patrimonio y la maternidad de su rival: "Ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Cómo quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex".

Además, aseguró que todo lo que posee se lo ganó "trabajando desde los 6 años" y lanzó una chicana sobre el origen del dinero de Wanda: "Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). 'No tenés dignidad' me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella".

Wanda no se quedó callada

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar y elevó aún más el tono de la confrontación. En un primer descargo, la conductora acusó a la actriz de haber comprado una propiedad mediante maniobras irregulares contra su expareja, el actor chileno Benjamín Vicuña, y de haberle pedido dinero a Mauro Icardi para adquirir una vivienda en el barrio privado San Jorge y mudarse a Turquía.

En ese mismo mensaje, la empresaria recurrió a términos explícitos para responder a las chicanas sobre su carrera y apuntó contra el rol maternal de Suárez: "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chup*r pij* como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo".

Finalmente, Wanda publicó una segunda historia en la que deslizó que detrás de los mensajes de la actriz estaría en realidad la mano de Icardi. "Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram, porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo", sentenció.