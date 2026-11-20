Luego de la fuerte polémica que se desató en Perú, el periodista Nelson Castro rompió el silencio en su programa radial para ratificar cada una de sus expresiones y le respondió directamente a las autoridades locales que lo cuestionaron. Lejos de retractarse, el conductor defendió su labor periodística y aseguró que sus críticos prefieren atacarlo antes que resolver las carencias urbanas que quedaron expuestas al aire.

“Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos, así que yo defiendo a los que me critican”, inició su descargo.

El periodista subrayó que durante toda su cobertura destacó el trato recibido por la población peruana, aunque insistió en que su deber informativo era mostrar el contraste social y edilicio de la zona: “Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo”.

En esa línea, Castro justificó el término específico que desató el malestar en el país vecino. “Uno sale de la Universidad de Chiclayo y enfrente te encontrás con la pobreza. Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podés utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo”, destacó.

Además, apuntó directamente contra la reacción política que generó su informe en la municipalidad local: “Esto generó el enojo del alcalde de Chiclayo. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué bien que estuvo? Veo que ahí hubo una descalificación y demás. Le mando un saludo, lo entiendo perfectamente, nuestro trabajo es mostrar estas realidades como mostramos siempre”

“Entonces es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad. Me va a encantar como una muestra de amor propio que mañana esa calle esté asfaltada, limpia e iluminada”, expresó más tarde.

Por último, Castro desmintió de plano las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto gesto inapropiado suyo durante la transmisión en vivo cuando sonaba la canción “Alma Misionera”. “Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción”, sentenció.