“No vengan a querer pudrirla”: Rodrigo Lussich estalló por los rumores de pelea con Adrián Pallares

El final de una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron un fuerte descargo en "Intrusos" para frenar las versiones de una supuesta pelea entre ellos, luego de que se confirmara que dejarán de trabajar juntos a fin de año. Visiblemente molestos por las especulaciones, los conductores salieron a aclarar qué hay detrás de la decisión y apuntaron contra quienes alimentaron los rumores.

La noticia de que la dupla llegará a su fin el próximo 31 de diciembre generó todo tipo de comentarios en el mundo del espectáculo. Mientras algunos señalaron que la relación entre ambos estaría desgastada, otros pusieron en duda la manera en que se comunicó la decisión. Pero este miércoles, los protagonistas decidieron tomar la palabra y contar su propia versión.

El primero en hablar fue Pallares, quien se mostró cansado de las interpretaciones que los colocaron en los roles de víctima y victimario. “Acá no hay ni villanos, ni abandonados, ni pobrecitos, ni nada de todo eso”, sostuvo. Además, recordó que la decisión no fue repentina y reveló que su compañero le había planteado la posibilidad de separarse profesionalmente durante el verano de 2023.

El periodista también destacó la generosidad de Lussich y negó que entre ellos hayan existido celos profesionales. Según explicó, siempre se alegraron por los logros del otro y construyeron una relación que va mucho más allá de la pantalla. “Entre nosotros nunca hubo celos, si uno brillaba el otro estaba contento”, aseguró.

Lussich, sin filtro: “Yo no soy el villano de esta historia”

Pero fue Lussich quien elevó el tono del descargo. Molesto por las versiones que indicaban que había actuado de manera desprolija con su compañero, rechazó esa interpretación y defendió su decisión de continuar su carrera en solitario.

“Que algún colega salga a decir que me manejé de forma desprolija es un error, es una mentira, es una falacia”, disparó. En ese sentido, insistió en que sus intenciones siempre fueron conversadas con Pallares y que la separación responde a una necesidad personal y profesional que viene madurando desde hace años.

El conductor también desmintió que América TV les hubiera impuesto un ultimátum para continuar juntos o abandonar ambos el programa. Según contó, el canal les planteó la posibilidad de ofrecerles proyectos por separado y ahora deberá resolver quién seguirá al frente de "Intrusos".

“Entre nosotros no hay pelea, no hay grieta, nos vamos a acompañar en lo que el otro haga”, remarcó Lussich, quien además explicó que busca una nueva etapa laboral en la que pueda explorar otros formatos y desarrollar sus inquietudes profesionales.

¿Se terminó la dupla para siempre?

Aunque el cierre de esta etapa televisiva ya tiene fecha, el periodista dejó abierta la posibilidad de volver a compartir proyectos con Pallares en el futuro. De hecho, mencionó la posibilidad de regresar juntos al teatro, una experiencia que disfrutaron durante varios años.

Sin embargo, también fue tajante al dirigirse a quienes esperan un enfrentamiento público entre ambos. “No esperen de nosotros una carnicería, ni sacarnos la piel. Lo que tengamos que discutir lo vamos a hacer como siempre en privado”, expresó.

Y cerró con una frase que funcionó como advertencia para quienes siguen de cerca el conflicto: “No vengan a pudrirla porque acá las cosas están claras entre nosotros y con nuestra gente”.