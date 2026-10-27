“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el explosivo mensaje con el que Prandi echó a Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos explosivos. Esta vez, Yanina Latorre sacó a la luz el mensaje que la modelo le habría enviado al músico antes de ponerle punto final a la relación, apenas 27 días después de casarse por civil.

Según contó la conductora de "Sálvese quien pueda", todo habría comenzado cuando Prandi revisó el celular de su pareja y encontró conversaciones con Josefina Lynch, una cantante con la que Ortega habría estado en contacto por cuestiones vinculadas a su estudio de grabación.

De acuerdo con el relato de Yanina, Julieta no lo habría confrontado inmediatamente, sino que esperó a ver si él le contaba lo sucedido. Como no le contó, al ver que Lynch había compartido en sus redes que estaba grabando en el estudio de su marido, la modelo explotó y tomó una decisión drástica.

“No vuelvas a casa, que acá no entrás más”, habría sido el contundente mensaje que Prandi le envió a su entonces marido, según la versión difundida por Latorre. Después, siempre de acuerdo con ese relato, lo habría bloqueado.

La periodista también aseguró que existían tensiones por los celos y que la modelo esperaba que Ortega le avisara si iba a trabajar con otras mujeres.