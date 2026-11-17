La reconocida cantante uruguaya Malena Muyala volverá a La Plata el sábado a las 22 en Casa Metro con un espectáculo que promete recorrer los sonidos y las emociones de la música rioplatense.

Considerada una de las voces más influyentes de la canción popular uruguaya, Muyala ha construido una identidad artística propia a partir de su particular manera de interpretar el tango, la milonga y el candombe, géneros que atraviesan su repertorio y que combina con composiciones de su autoría. Con una voz profunda y expresiva, la artista logra tender puentes entre la tradición y las nuevas formas de la canción rioplatense, aportando una mirada personal. Su propuesta musical se distingue por la sensibilidad, la fuerza interpretativa y una conexión especial con las raíces culturales de ambas orillas del Río de la Plata.