Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, criticó la aparición de la China Suárez en las redes

La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta tras responder a las críticas por su cuerpo y asegurar estar feliz junto a Mauro Icardi.

Entonces, en medio de las repercusiones, Nora Colosimo arremetió contra la actriz.

La nueva angelita reaccionó con dureza ante las declaraciones de la novia de su ex yerno y fue tajante: "No puedo soportar la estupidez, ¿es necesario verla? ¿A quién le puede importar que tenga toda la boca pinchada, que no tenga cola y sea chata?".

A continuación, la madre de Wanda Nara remarcó su verdadera molestia en el conflicto actual y tiró: "A mí me interesa lo que le hace a mis nietas, eso no lo puedo soportar. Tu novio es tan perfecto que no paga la cuota alimentaria, linda".

Luego, la panelista apuntó directamente al cuidado que no habría de parte de Mauro para Francesca e Isabella: "Tengo a mis nietas hace dos semanas en la casa del papá y hace una semana que están enfermas, no van al colegio porque tienen 40° de fiebre”.

Allí, cuestionó el accionar de la actriz en medio del estado de las niñas e indignada expresó: "¿A vos te parece que ella tenga que salir hoy a decir que toma sol y que su novio la ama? Me pregunto con quién estaban mis nietas enfermas y con fiebre. El papá quiere verlas y cuando las tiene se va a tomar sol".

También, la ex suegra de Icardi señaló la intencionalidad del posteo de la China: "¿Es necesario que ella salga a refregarle esto a quién…? Claramente a Wanda. ¿Es necesario que salga hoy? Justo hoy que es el día que Wanda está con el programa… No tengo dudas de que es una provocación. Esta mujer es una provocadora desde el día uno".

Para profundizar su postura contra la actitud de la modelo, sostuvo: "Si es tan buena madre, ¿por qué no se ocupa de escolarizar a sus propios hijos? Dijo que hace 25 años labura y que generó guita, pero no la suficiente porque no puede pagar un colegio. Está esperando que el papá de mis nietas le pague el colegio a sus hijos. Es mala".

Finalmente, justificó al futbolista por su presente y culpó a la China: "Mauro no tiene una buena contención ni una buena compañera de vida. Está aconsejando mal a Mauro, sería ideal que tenga un club, porque el dinero un día se termina".